Alex Zanardi, il ct Mario Valentini: "La leva del freno ha preso la pedana del tir", una sfortuna oscena

L'Italia sotto choc per Alex Zanardi, il campione che lotta ancora per la vita dopo il terrificante incidente in handbike di ieri, venerdì 19 giugno. In quel momento drammatico con lui c'era anche Mario Valentini, ct della nazionale di paraciclismo, a bordo di un pumino di supporto agli atleti durante la staffetta di solidarietà Obiettivo 3. E, a Repubblica, racconta quanto accaduto. Una testimonianza drammatica. "Non ho avuto il coraggio di avvicinarmi, non avevo nemmeno capito che fosse Alessandro - premette -. Quelli che erano vicini mi hanno detto: Mario non venire a vederlo...". Dunque, Valentini spiega nel dettaglio cosa sarebbe accaduto, pur non avendo visto l'incidente: "Siamo arrivati venti secondi dopo, mi hanno detto che Alex si sarebbe imbarcato a una curva, ha sbandato. Il camion se l'è trovato davanti e ha provato a sterzare ma non ce l'ha fatta. La leva del freno della handbike ha preso la pedana del tir, la bici ha girato due o tre volte, il casco gli è saltato. Il casco cui lui tiene tanto...". Insomma, nella disgrazia anche la sfortuna di quella maledetta leva che ha fatto presa sulla pedana, un dettaglio fondamentale in questo incidente.

