Alex Zanardi, la testimonianza sull'autista del camion: "Sterzata in uscita di curva", la ragione per cui il pilota è ancora in vita?

Alex Zanardi è ricoverato in condizioni gravi ma stabili, anche se il quadro neurologico resta molto complicato. Sul terribile incidente che lo ha visto coinvolto è stata aperta un’inchiesta: indagato per ora l’autista del camion con il quale Zanardi è venuto all’impatto, anche se dalle prime ricostruzioni la responsabilità sembrerebbe essere stata tutta di Alex. Infatti la procura ha parlato di “atto dovuto”. L’avvocato del conducente ha ricostruito la dinamica dell’incidente: “Se lo è trovato quasi di fronte all’uscita della curva e meno male che è riuscito a dare una sterzata e a buttarsi verso il limitare della corsia. In questo modo l’impatto è stato sul fianco, altrimenti sarebbe stato un urto frontale con conseguenze ancora più deleterie”. L’autista del camion è molto provato dall’accaduto: “Trattandosi di un personaggio così straordinario - ha sottolineato il suo legale - ha subito ancora di più l’accaduto dal punto di vista psicologico. Poi è stato portato in stato di choc al pronto soccorso”. Inoltre l’avvocato ha confermato la negatività agli esami tossicologici e all’alcoltest, oltre che la velocità “molto contenuta” del camion in quel punto fatto di tornanti.

