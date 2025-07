Ventimiglia, Allen ritrovato? Il teste in enormi guai

Dopo un giorno in osservazione in ospedale è stato dimesso e potrà tornare a casa con la sua famiglia Allen Bernard Ganao, il bimbo di 5 anni smarritosi lo scorso venerdì a Latte, nel comune di Ventimiglia, cercato per quasi due giorni prima del ritrovamento ieri mattina.Il piccolo, lievemente disidratato ma in buone condizioni, aveva riportato solo qualche graffio nelle 36 ore in cui è rimasto all'addiaccio. Portato in ospedale per i controlli del caso in mattinata è stato dimesso.

Questa dolorosa vicenda con lieto fine potrebbe invece avere risvolti pesanti dal punto di vista giudiziario per Pierluigi Dellano, l'uomo che venerdì sera per ultimo aveva visto il bimbo vagare nei pressi della sua villa prima di far perdere le sue tracce. Il testimone, dopo indiscrezioni di stampa, è ufficialmente indagato per abbandono di minore, proprio in virtù di quanto dichiarato.