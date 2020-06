Alex Zanardi, il video e il testimone: "Filmava il panorama col telefonino", la distrazione fatale

21 giugno 2020 a

Per Alex Zanardi si è conclusa la seconda notte in terapia intensiva: le condizioni restano gravissimi, ma sono stabili. Rischia di perdere la vista e danni neurologici permanenti ma non sarebbe in pericolo di vita. E ora, sul drammatico incidente che lo ha coinvolto sulla strada provinciale 146 tra Pienza e San Quirico d'Ocia, rilanciati dal Messaggero, emergono ulteriori e decisivi particolari. Nelle ultime ore gli inquirenti hanno acquisito il video che mostra l'incidente di Zanardi, filmato acquisito dalla procura di Siena che indaga sulla corsa, senza permessi, e sulla scorta. E dal video - girato da un cameraman che seguiva la corsa - emergerebbe che nel momento dell'incidente Zanardi stava filmando con il telefonino. Un testimone spiega: "Riprendeva il panorama, non si è accorto di aver invaso l'altra corsia". Una doppia conferma: quella del video e quella del testimone, un ciclista di Sinaluga che correva al fianco di Zanardi venerdì pomeriggio, circa l'imprudenza che si sarebbe rivelata fatale per Alex Zanardi.

