Garlasco, spunta una nuova traccia mai repertata: "Forse..."

Ennesima svolta sul caso Garlasco. Si tratta di una nuova traccia. O meglio, di una traccia rimasta nell'ombra per quasi 18 anni. Forse un'impronta di scarpa, impressa nel sangue sul primo gradino della scala dove è stato trovato il corpo di Chiara Poggi. Non è mai stato repertato e oggi si trova al centro delle indagini della Procura di Pavia.

Nel frattempo sono arrivate le parole del legale di Andrea Sempio. "Noi siamo come Don Chisciotte contro i mulini a vento. Questa è una inchiesta insidiosa e il concorso nell'omicidio di Chiara Poggi è solo una diavoleria per riaprire nuove indagini e accusare Andrea Sempio. Io cerco di arginare ma andremo avanti così fino alla fine". A due giorni dall'inizio dell'incidente probatorio sul delitto di Garlasco, Massimo Lovati, che con la collega Angela Taccia difende Sempio, il 37enne su cui la Procura di Pavia da qualche mese ha riacceso i riflettori, ritorna a criticare l'inchiesta "Il concorso tra più persone - ha ripetuto - si deduce dal fatto. E il fatto è che sulla scena del crimine c'è una impronta sola ed è a pallini". Il legale ricorda poi che il decreto di archiviazione della precedente indagine nei confronti del suo assistito "non è stato impugnato. E invece hanno inventato l'escamotage di un complice per iscrivere un nuovo fascicolo". E Andrea? "Sta come sempre - ha aggiunto - e resiste. I suoi genitori invece non stanno bene, sono ammalati".