Tolentino, Gentiana uccisa dall'ex marito in strada: coltellate, calci, frase choc

Ha ucciso l'ex moglie Gentiana "con estrema violenza". Sono sconcertanti i dettagli sull'omicidio di Tolentino: il 55enne Nikollaq Hudhra, bracciante albanese residente in provincia di Perugia, ha raggiunto la 45enne in una strada del centro del paese marchigiano vicino a un parco pubblico, guidando un monopattino. La donna stava parlando al telefono con un'amica e in procinto di andare al lavoro a casa di un'anziana che assisteva come badante.

I due hanno iniziato a litigare, quindi l'uomo ha tirato fuori un coltello e l'ha colpita ripetutamente al collo e alle spalle con grande forza. Non contento, una volta a terra, l'ha presa ripetutamente a calci. Moglie e marito erano separati da qualche anno.

"Una separazione turbolenta", secondo l'amica con la quale Gentiana era al telefono poco prima di essere uccisa e che l'aveva accompagnata nel pomeriggio a fare la spesa. La coppia ha due figli di 21 e 22 anni, per i quali è stato attivato il servizio di assistenza psicologica. Un femminicidio, quello che si è consumato poco prima delle 20 di sabato, che per gli inquirenti sarebbe stato premeditato e che ha avuto diversi testimoni, i quali hanno fatto appena in tempo a chiamare i carabinieri. Dopo averla uccisa, l'omicida si è seduto su una panchina e ha aspettato gli uomini dell'Arma. "Resto qui: ho fatto tutto quello che dovevo fare", gli avrebbero sentito dire.

Nikollaq Hudhra è stato interrogato nella notte, ha "ammesso completamente la sua responsabilità", ha confermato il suo legale e, al termine, trasferito in carcere a Montacuto di Ancona con l'accusa di omicidio pluriaggravato premeditato, domani è in programma l'udienza di convalida dell'arresto e, con ogni probabilità, avrà luogo anche l'autopsia sul corpo della vittima che il sostituto procuratore Enrico Riccioni ha affidato al medico legale Antonio Tombolini.

Il sindaco di Tolentino ha annullato la festa dello sport in programma oggi e, "in segno di rispetto e di cordoglio" ha deciso di proclamare il lutto cittadino nella giornata in cui verranno celebrati i funerali di Gentiana.