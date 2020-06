Alex Zanardi, il bollettino: "Non possiamo escludere eventi avversi"

21 giugno 2020 a

Il nuovo bollettino sulle condizioni di Alex Zanardi arriva nella tarda mattinata di domenica 21 giugno: ""Le condizioni attuali di stabilità generale ancora non consentono di escludere la possibilità di eventi avversi e pertanto il paziente resta sempre in prognosi riservata", fanno sapere dall'ospedale di Siena dove è ricoverato, da due notti in terapia intensiva dopo l'operazione neurochirurgica per le fratture al cranio riportate nell'incidente di venerdì. Nella notte le condizioni sono rimaste stabili: "Il paziente ha trascorso la notte in condizioni di stabilità cardio-respiratoria e metabolica. Le funzioni d'organo sono adeguate. E' sempre sedato, intubato e ventilato meccanicamente. Il neuromonitoraggio in corso ha mostrato una certa stabilità ma questo dato va preso con cautela perché resta grave il quadro neurologico", spiegano dalle Scotte. E ancora: "Lo teniamo sedato per tenerlo stabile. In settimana, probabilmente domani o dopodomani, decideremo se iniziare a sospendere la sedazione. Dipenderà dalle condizioni cliniche", ha spiegato il professo Sabino Scolletta, direttore del dipartimento emergenza. E ancora: ""Il monitoraggio neurologico ha mostrato una certa stabilità anche se il dato è da prendere con cautela, visto che il quadro neurologico resta grave", ha concluso. Confermati i dubbi relativi a lesioni alla vista.

