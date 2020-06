Agrigento, agente umilia due immigrati al centro di accoglienza: "Prendetevi a schiaffi", il video-choc

21 giugno 2020 a

a

a

Un video che sta facendo scalpore, che mostra due immigrati umiliati da un agente in un centro di accoglienza, ad Agrigento, dove i clandestini erano stati messi in quarantena, così come previsto dalle norme per il coronavirus. Il pm di Agrigento, Cecilia Baravelli, ha aperto un'inchiesta e ha iscritto nel registro degli indagati un poliziotto, in servizio di vigilanza nella struttura, con l'accusa di "abuso dei mezzi di correzione". Nel video, diffuso da lasicilia.it, si vede l'ispettore costringere due migranti a prendersi a schiaffi tra loro, come "punizione" dopo un tentativo di fuga che, secondo quanto si è appreso, risale ai primi giorni del mese di giugno.

"A testa in giù, è quello che ti meriti". Minacce di morte a Salvini? Per l'esagitato finisce molto male

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.