Alex Zanardi, indiscrezione dalla Procura: "La ruota ha ceduto?", l'ultimo tragico sospetto sull'incidente

Potrebbe non essere stata solo colpa di Alex Zanardi. Gli inquirenti che stanno indagando sulla dinamica del drammatico incidente in handbike che venerdì pomeriggio ha ridotto in fin di vita l'ex pilota di F1 e campione paralimpico sulla Statale Piensa-San Quirico in val d'Orcia (Siena) secondo Repubblica potrebbero aver individuato anche nelle fessurazioni della strada e nel cedimento della ruota sinistra del mezzo di Zanardi le concause, insieme all'alta velocità dell'atleta 53enne, dello schiantro frontale contro un mezzo pesante che procedeva in senso opposto.

Per ora è stata esclusa la "distrazione" di Zanardi (aveva sì scattato foto con il telefonino, ma qualche minuto prima dello scontro), che al contrario aveva entrambe le mani sulla sua handbike quando ne ha perso il controllo. Nel video di un giornalista freeelance, seive Repubblica, "si vede la ruota posteriore sinistra fare un movimento anomalo prima del ribaltamento, come uno scuotimento", Ora il mezzo sarà oggetto di perizia con particolare attenzione ai freni. Sulla velocità di Zanardi e del gruppo della staffetta, che alle 16 era atteso a San Quirico ma aveva ancora 30 km da percorrere, è mistero: il limite della statale è di 60km, Zanardi sicuramente non l'aveva raggiunto ma l'andatura, spiegano i testimoni, era comunque "tirata".

