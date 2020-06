Alex Zanardi, il bollettino: "Condizioni stabili, ma quadro neurologico grave". L'ipotesi di ridurre la sedazione

22 giugno 2020 a

Le condizioni di salute di Alex Zanardi rimangono stabili. La terza notte di degenza in terapia intensiva dell'ex pilota di Formula 1, reduce da un incidente in handbike vicino a Pienza (Siena), "è trascorsa senza variazioni". Questo il punto della situazione emerso dal bollettino delle 11,30 diramato dai sanitari del policlinico Santa Maria alle Scotte. "Le condizioni cliniche rimangono quindi invariate nei parametri cardio-respiratori e metabolici mentre resta grave il quadro neurologico", sottolineano i medici spiegando che "il paziente è sedato, intubato e ventilato meccanicamente e la prognosi è riservata". Eventuali diagnostico-terapeutiche da intraprendere saranno valutate nei prossimi giorni. "Le valutazioni neurologiche" sul 53enne atleta paralimpico "verranno infatti fatte - spiega Roberto Gusinu, direttore sanitario del policlinico - solo quando i medici decideranno quale è la situazione sulla base di alcuni parametri". Tra le ipotesi prese in considerazione la possibilità di una riduzione della sedazione.

Intanto proseguono gli interrogatori dei testimoni, di pari passo con la ricostruzione delle dinamiche del'incidente che puntano a capire se le misure di sicurezza della staffetta a cui partecipava Zanardi sono state rispettate. Al momento l’unico indagato come "atto dovuto", è il camionista alla guida del tir che ha travolto l’atleta.

