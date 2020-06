Alex Zanardi, il video poco prima della partenza: smartphone, spazzati via tutti i dubbi?

22 giugno 2020 a

In un video, se ancora ce ne fosse bisogno, l'ennesima smentita: no, Alex Zanardi non aveva in mano lo smartphone nel momento dell'incidente. Non si tratta del video del drammatico schianto, ma di immagini di Tele Idea, girate nel comune di Sinalunga prima della partenza, in cui si vede Zanardi che ripone il cellulare in una tasca ancor prima di partire. Insomma, ennesima conferma al fatto che la ricostruzione circa "l'errore fatale" fosse sbagliata, sbagliatissima. Anche la procura lo aveva confermato: "A noi non risulta che Zanardi avesse in mano il cellulare al momento dell'incidente", ha spiegato il procuratore della Repubblica di Siena, Salvatore Vitiello.

