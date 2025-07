Meteo Giuliacci: dove e quando si scatenano le tempeste sull'Italia

Il fine settimana ha portato un po’ di fresco al Nord Italia, ma anche temporali che hanno causato danni e una vittima. Una nuova perturbazione atlantica si sta avvicinando alla Penisola, determinando un peggioramento del tempo già nella giornata di oggi, 8 luglio 2025. Le previsioni indicano la formazione di numerosi temporali, alcuni dei quali potrebbero essere di forte intensità, con rischi di grandinate e nubifragi.

Secondo le mappe di meteogiulaicci.it, il peggioramento inizierà in serata, interessando quasi tutto il Nord, ad eccezione del Piemonte Occidentale e del Ponente Ligure. Le regioni più a rischio di eventi meteo estremi sono Lombardia, Veneto, Trentino-Alto Adige e Friuli Venezia Giulia, dove i temporali potrebbero risultare particolarmente violenti.La perturbazione, che segue un weekend già segnato da instabilità, evidenzia una fase di maltempo significativa. Le proiezioni sottolineano la possibilità di fenomeni intensi, che richiedono attenzione nelle aree indicate, soprattutto dopo i recenti episodi che hanno già causato danni rilevanti. Le condizioni meteo avverse, con il potenziale per temporali di forte impatto, rappresentano una sfida per le regioni del Nord, mentre il resto del Paese potrebbe essere meno colpito in questa fase iniziale.