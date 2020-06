Coronavirus, è quasi finita? Il bollettino del 23 giugno: contagi e decessi in picchiata

23 giugno 2020 a

I numeri del bollettino di oggi, martedì 23 giugno, parlano di un trend in calo. I nuovi casi da coronavirus, così come i decessi, scendono. I primi - stando a quanto riporta la Protezione civile - sono 122, i secondi 18. La maggior parte dei contagi si trova in Lombardia, dove si contano 62 nuovi positivi (il 50,8 per cento dei nuovi contagi). A calare anche le persone ricoverare in terapia intensiva che ad oggi raggiungono quota 115 persone (12 meno di ieri.), così come i positivi ricoverati con sintomi (1853 persone, 185 meno di 24 ore fa). Buone notizie anche per chi si trova in isolamento domiciliare che raggiunge i 17605 individui (-867 rispetto a ieri).

In Italia, da inizio pandemia, i decessi totalizzano 34675 e i guariti 184585, per un aumento, in 24 ore, di 1159 unità. Ad oggi infine sono stati effettuati 40.485 test (ieri 28972), che porta il rapporto tra tamponi fatti e casi individuati a 1 malato ogni 331,8 tamponi fatti, ossia il 0,3 per cento.

