Coronavirus, il bollettino: scendono contagi e decessi, ma occhio al dato delle terapie intensive

Il bollettino della Protezione Civile di venerdì 26 giugno fa registrare un leggero calo dei nuovi casi: sono 259 nelle ultime 24 ore su 52.768 tamponi analizzati rispetto ai 296 di giovedì. Migliora anche il dato dei decessi, che sono 30 per un totale di 34.708, a fronte di 187.615 dimessi/guariti (+890). L’unico numero che desta un minimo di preoccupazione è quello legato alle terapie intensive, dove rispetto a ieri sono stati riscontrati 2 ricoveri in più: non salivano da tanto tempo, ma non è il caso di allarmarsi dato che su 17.638 attualmente positivi, appena 105 sono in rianimazione e 1.356 ospedalizzati con sintomi. La stragrande maggioranza degli infetti sono quindi in isolamento domiciliare (16.177). Per quanto riguarda le regioni, la Lombardia fa registrare 156 nuovi casi su 14.101 tamponi e 16 decessi, mentre la doppia cifra di contagio è raggiunta da Emilia Romagna (+46), Piemonte (+15) e Lazio (+13).

