Margno, Mario Bressi e i segni sul collo della figlia: agghiacciante sospetto, "forse si è accorta di tutto"

29 giugno 2020 a

a

a

Aveva pianificato l'orrore, Mario Bressi, ma qualcosa non è andato come voleva. Il 45enne che nella notte tra venerdì e sabato ha strangolato nella loro casa-vacanza di Margno (Lecco) i suoi due figli gemelli Elena e Diego di 12 anni per vendetta dalla moglie Daniela Fumagalli da cui si stava separando forse non aveva calcolato che una delle sue vittime potesse accorgersi della follia del padre. Gli inquirenti indagheranno sulla posta elettronica dell'uomo (che si è suicidato subito dopo l'insano gesto) per capire se i messaggi partiti all'indirizzo della moglie ("Non li rivedrai mai più") siano il segno di una premeditazione o di un raptus, visto che nessuno (nemmeno la moglie) aveva avuto avvisaglie della follia.

"Non li rivedrai mai più". Padre strangola i due figli per vendetta contro la moglie

Secondo il Quotidiano nazionale, l'ipotesi è che Bressi appia soffocato con un cuscino il figlio e poi strangolato a mani nude Elena, sul cui collo ci sarebbero segni: la ragazzina, questo il tremendo sospetto, "potrebbe essersi accorta di quanto stava accadendo". "Oggi verrà invece affidato l'incarico all'anatomopatologo Paolo Tricomi per eseguire domani le autopsie.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.