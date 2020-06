Coronavirus, in Val Seriana "110 polmoniti sospette" già nel 2019: i referti della Procura di Bergamo cambiano tutto

30 giugno 2020 a

Il coronavirus circolava da lungo tempo. Stando all'inchiesta della Procura di Bergamo in Val Seriana, già a novembre 2019, erano state registrate almeno "110 polmoniti sospette". I referti forniti dall’Ats e acquisiti dalla Procura, spiega Repubblica, parlano di 18 polmoniti registrate a novembre, 40 a dicembre e 52 a gennaio. Non solo, perché da quanto emerge dal confronto tra i ricoveri del 2019 e quelli del 2018 si evince che sono state "196 le polmoniti non riconosciute nel 2018, mentre addirittura 256 tra gennaio e dicembre 2019".

"Il coronavirus si è diffuso ancora". Oms: "Il peggio deve ancora venire"

In sostanza il 30 per cento in più. Proprio su questi dati si stanno focalizzando i magistrati impegnati "a indagare sulle procedure messe in atto all'ospedale di Alzano Lombardo nei giorni roventi dell'emergenza e a ricostruire se e come sono sfuggiti questi casi sospetti".

