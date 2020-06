Coronavirus, il bollettino: risalgono contagi e decessi, ma la Lombardia conferma il calo costante

30 giugno 2020 a

Il bollettino della Protezione Civile di martedì 30 giugno fotografa un aumento dei contagi e dei morti rispetto a ieri, ma la situazione rimane ampiamente sotto controllo. I nuovi casi riscontrati nelle ultime 24 ore sono 142 su 48.273 tamponi per un totale di 240.578. Di questi però solo 15.563 appartengono alla categoria più importante, quella degli attualmente positivi: la stragrande maggioranza si trova in isolamento domiciliare (14.380), mentre cala ancora il numero di persone ricoverate in ospedale con sintomi (1.090) e di quelle in terapia intensiva (93). Per quanto riguarda le regioni, sono otto a far registrare zero contagi, mentre quattro sono in doppia cifra: apre la Lombardia, che però con i suoi 62 casi su 6.117 tamponi si conferma in calo costante, seguita da Campania (+24), Emilia Romagna (+20) e Piemonte (+11).

