Coronavirus, il bollettino del 3 luglio: per il 5° giorno di fila su i contagi, luci e ombre nelle cifre

03 luglio 2020

Per il quinto giorno consecutivo, aumentano i contagi registrati su base giornaliera. Si parla del bollettino della Protezione Civile sulla pandemia da coronavirus, quello del 3 luglio, che nelle ultime 24 ore registra 223 nuovi contagi (rispetto ai 201 di ieri) e un incremento dei decessi pari a 15 unità (ieri erano 30). In totale, dall'inizio della crisi, in Italia ufficialmente 241.184 persone hanno contratto il Covid-19, i decessi totali sono 34.833. Nell'ultimo giorno 384 persone sono state dimesse, 366 alla viglia. Attualmente i soggetti positivi dei quali si ha certezza sono 14.884 (-176, -1,2%; ieri -195). I pazienti ricoverati con sintomi sono oggi 956, in calo di 7 unità rispetto al calo di 62 unità della vigilia, altro dato non propriamente positivo. Infine, i ricoverati in terapia intensiva: 79 in tutta italia, in calo di 3 unità rispetto alle 5 di ieri,

