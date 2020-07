Coronavirus, il bollettino del 7 luglio: 30 morti, terapie intensive vuote in 14 regioni, 138 nuovi contagi

07 luglio 2020 a

Il bollettino della protezione civile sull'emergenza coronavirus in Italia di martedì 7 luglio indica 138 nuovi contagi nelle ultime 24 ore, rispetto ai 208 della vigilia, per un totale di persone colpite da inizio pandemia che sale ad almeno 241.956 unità. Dunque i decessi, in aumento di 30 unità rispetto agli 8 della vigilia, il totale arriva così a 34.899 morti. Attualmente i soggetti positivi dei quali si ha certezza sono 14.242 (-467, -3,2%; ieri +67; il conto sale a 241.956 se nel computo ci sono anche i morti e i guariti, conteggiando cioè tutte le persone che sono state trovate positive al virus dall’inizio dell’epidemia). I pazienti ricoverati con sintomi sono 940, in calo di 6 unità rispetto all'aumento di 1 della vigilia; 70 di questi sono in terapia intensiva. In Italia, oggi, si registrano terapie intensive vuote in 14 regioni. Per quel che riguarda la Lombardia, i nuovi contagi delle ultime 24 ore sono stati 53, rispetto ai 111 della vigilia.

