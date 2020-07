Coronavirus, allarme per l'aereo in arrivo a Fiumicino dal Qatar: "A bordo cittadini del Bangladesh", allarme e caos

08 luglio 2020 a

Allarme lanciato dall'Unità di crisi Covid della Regione Lazio, relativo a un volo partito dal Qatar con a bordo 135 passeggeri provenienti dal Bangladesh e in arrivo a Fiumicino, lo stesso Bangladesh al quale sono stati inibiti i voli in entrata dal ministero della Salute. Insomma, ad oggi i passeggeri dal Bangladesh in Italia non possono sbarcare. L'Unità di crisi, dunque, si è rivolta all'Enac chiedendo di "emettere un'indicazione chiara alle linee aeree affinché non li imbarchino". Il responsabile dell'Unità in regione Lazio, Alessio D'Amato, ha fatto sapere: "Comunque le nostre squadre di medici e infermieri sono già sul posto, ma dico con estrema chiarezza che non si può scaricare sul solo nostro servizio sanitario regionale questo onere, peraltro senza alcun tipo di programmazione". E ancora: "Occorrono delle regole ferree e chiare, basta fare lo scarica barile, se vogliamo a monte rafforzare la sorveglianza sanitaria ed impedire rischi effettivi di ritorno. Roma non può sostenere questa pressione. Auspico che vengano assunte decisioni che vadano in tal senso nelle prossime ore", ha concluso.

