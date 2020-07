Coronavirus, il bollettino dell'8 luglio: plateu infinito, su i contagi. Ma terpia intensiva vuota a Bergamo

08 luglio 2020 a

I casi di coronavirus continuano ad aumentare. Ad oggi, mercoledì 8 luglio, i dati del ministero della Salute parlano di 193 nuovi positivi (ieri erano 138) dei quali 71 nella sola Lombardia. Cifre nettamente migliori per i decessi che, rispetto alle 24 ore precedenti, si dimezzano. Oggi infatti i morti sono 15 e portano il numero complessivo di vittime da inizio pandemia a 34.914, mentre il totale di contagiati raggiunge quota 242.149.

Coronavirus, indiscreto: casi importati, ipotesi nuovi lockdown. Ecco le zone nel mirino

Il numero di guariti è in crescita a 825, per un totale di 193.640. Cala, invece, di 41 il numero di ricoverati (899), mentre aumenta di 1 i ricoverati nelle terapie intensive, ora sono 71. Il numero delle persone in isolamento domiciliare è di 12.625, con un calo di 607 rispetto a ieri. Cinque le regioni italiane che non hanno registrato nuovi positivi oggi: si tratta di Trento, di Puglia, Umbria, Sardegna, Valle d’Aosta e Molise.

Buone notizie anche per Bergamo: la terapia intensiva dell'ospedale Papa Giovanni XXIII è libera dal Covid-19. "La tanto attesa notizia arriva dopo 137 giorni dal ricovero del primo paziente (domenica 23 febbraio)", segnala l'Asst della città orobica. Anche sul fronte dei ricoverati Bergamo può dirsi soddisfatta: i pazienti colpiti dal virus sono ormai negativizzati.

