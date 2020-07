Belluno, pensionato si chiude in garage con una prostituta: una morte orribile

12 luglio 2020 a

a

a

È morto, strocnato da un infarto, mentre faceva sesso con una prostituta cinese, ed è stata proprio quest'ultima a dare l'allarme. Ma ormai era troppo tardi: l'uomo, di Belluno, è morto sul colpo. Ora la salma è a disposizione della magistratura per le indagini (si vuole verificare se avesse ingerito non meglio precisate sostanze). Il tutto è accaduto nel primo pomeriggio di sabato 11 luglio a Belluno. Il decesso è avvenuto in un garage, dove "operava" la prostituta. Un appuntamento come tanti finito in disgrazia: la vittima, un pensionato, insomma un signore di una certa età. L'uomo aveva anche diverse patologie pregresse ed è morto sul posto. A carico della prostituta cinese, come riporta Il Gazzettino che dà conto della vicenda, non ci sono ipotesi di reato; al momento infatti non ci sono neppure elementi per ipotizzare un ritardo nel chiamare i soccorsi.

"Razzisti, roba che solo Berlusconi: applaudono mentre affoga una nera": delirio (vip) contro Paolo Bonolis e il Cavaliere

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.