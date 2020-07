Coronavirus, in Veneto isolato un ceppo mutato: "Molto più aggressivo". Perché la sfida per il vaccino è difficilissima

13 luglio 2020 a

"Dopo il caso del cluster arrivato dalla Serbia, ho fatto sequenziare il virus dei 4 positivi arrivati da quale Paese e il risultato è che tutti e 4 i tamponi hanno una carica virale molto elevata, i 4 tamponi sono identici tra di loro e quindi provengono da un unico ceppo e sono diversi da quelli isolati in Italia": così il governatore del Veneto Luca Zaia nel corso del punto stampa alla sede della Protezione Civile di Marghera. Il presidente del Veneto ha sottolineato come "bisogna fare particolare attenzione a i virus che arrivano dall'estero, perchè hanno una virulenza maggiore, sono più aggressivi e hanno una mutazione", ha spiegato, Insomma, in Veneto è stato isolato un nuovo ceppo di coronavirus, che ha subito una mutazione rispetto a quello che ha picchiato duro nel Nord Italia, e che è "molto più aggressivo".

Zaia, assieme al dottore Roberto Rigoli dell'ospedale di Treviso, ha presentato anche un tampone per il test da Covid 19 che dà il risultato in soli 7 minuti. È quello presentato oggi - lunedì 13 luglio - dal governatore del Veneto e dal dottore Roberto Rigoli dell'Ospedale di Treviso. "È molto flessibile, viene dalla Corea l'errore rispetto a quello tradizionale è stato di uno su mille, e con questo tampone possiamo andare a 100 all'ora, ora ci stiamo muovendo presso il Ministero della Sanità per la sua validazione". Un tampone dal costo di soli 12 euro, ha spiegato Rigoli. E quest'ultima è una buona notizia. Quella negativa, al contrario, è che ci troviamo di fronte all'ennesima evidenza che mette in mostra come il Covid-19 muti rapidamente, rendendo ancor più difficile la sfida al raggiungimento del Vaccino.

