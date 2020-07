Coronavirus, il bollettino del 17 luglio: dati ancora alti, ma in linea con la giornata precedente

17 luglio 2020 a

a

a

Resta in linea rispetto ai dati di ieri il numero di nuovi contagi da coronavirus: nelle ultime 24 ore, secondo i dati diffusi dalla Protezione civile della giornata di venerdì 17 luglio, sono stati registrati 233 casi (ieri 230) per un totale che sale a 243.967. Gli attuali casi di positività sono invece 12.456 (17 in meno di ieri) mentre i dimessi e guariti sono 196.483 (237 in più). Scende però il numero dei morti. Le vittime di oggi sono 11, quando ieri sono state 20. Cifre che portano il numero complessivo dei decessi a quota 35.028 con 13 regioni, sempre ad oggi, senza morti.

Gli undici decessi risultano così ripartiti: 3 in Lombardia, 2 in Emilia Romagna e Toscana, 1 in Piemonte, Liguria, Lazio e Campania. Mentre sono solo quattro le regioni in cui non è stato rilevato alcun nuovo caso: Sardegna, Valle d’Aosta, Molise e Basilicata, oltre alla provincia autonoma di Trento.

