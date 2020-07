Coronavirus, follia in Sardegna: locali contro Lombardi, per gli ombrelloni finisce in disgrazia

20 luglio 2020 a

Non sarà un'estate come tutte le altre. I virologi lo avevano detto e pare abbiano azzeccato. Eppure qualcosa non manca mai: la corsa agli ombrelloni e al posto migliore in spiaggia. Corsa che ai tempi del coronavirus si fa ancora più necessaria, visto e considerato i tanti limiti imposti sulle distanze di sicurezza. Ed ecco che non è passato molto prima che qualcuno finisse per litigare. A Costa Rei, in Sardegna, alcuni turisti lombardi si sono presi a male parole con residenti del posto. Il motivo?

Tutta colpa degli ombrelloni piazzati in prima fila davanti al bagnasciuga. Secondo il racconto dell’Unione Sarda la vicenda è andata in scena nella zona delle Ginestre dove una famiglia del posto è arrivata al mare molto presto e si è trovata davanti gli ombrelloni piazzati dalla sera prima per "occupare" lo spiazzo di sabbia dai turisti. Decidendo di fregarsene i sardi si sono comunque sdraiati al loro posto. Risultato? Quando sono arrivati i lombardi è stata subito lite tanto che i carabinieri sono stati costretti a intervenire e a far allontanare i turisti.





