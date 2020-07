Coronavirus, il bollettino del 20 luglio: giù i contagi, su i morti. Il caso-Bergamo: contagi triplicati

20 luglio 2020 a

a

a

Scendono i nuovi casi e risalgono i decessi. Questo il sunto del bollettino di lunedì 20 luglio diramato dalla Protezione civile in merito ai numeri del coronavirus in Italia. Ad oggi i nuovi casi sono 190, in netto calo rispetto a ieri quando se ne contavano 219. Cifre che portano il totale dei contagi da inizio pandemia a 244.624 persone. Di queste 35.058 sono decedute (+13; ieri +3) e 197.162 sono state dimesse ( +213, +0,1 per cento, ieri +143). Calano invece i soggetti attualmente positivi che registrano un -36 rispetto a un +72 di ieri.

"Un nuovo lockdown è possibile". Virus, il governo sparge terrore: chi rischia la serrata (nonostante i soli 3 morti di ieri)

Un dato però fa tornare la paura nella bergamasca. È Bergamo, infatti, la provincia lombarda interessata oggi dal maggior incremento di infezioni. Qui se ne registrano 22, oltre il triplo rispetto a ieri, quando se ne contavano 7. Segue Milano, con 11 nuovi casi, di cui 9 nel capoluogo. Numeri invece più contenuti nelle altre province: a Brescia i nuovi casi sono 5, a Monza e Brianza 4, a Como e Cremona 2, a Lecco e Varese 1. Sono infine quattro - Lodi, Mantova, Pavia e Sondrio - le province lombarde che oggi non fanno registrare nuovi contagi.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.