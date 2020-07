Coronavirus, 17enne positiva a Riccione. Superdiffusore? Spiaggia e discoteca, 70 persone in isolamento

21 luglio 2020 a

Una ragazza di 17anni di Modena è risultata positiva al Covid19 mentre si trovava in vacanza con degli amici a Riccione. La giovane era arrivata in Riviera all'inizio della scorsa settimana e nei giorni successivi aveva accusato forti dolori alle orecchie, così le è stato eseguito un tampone all'Ospedale Infermi di Rimini. Una volta riscontrata l'infezione, le Ausl di Modena e della Romagna hanno fatto scattare l'indagine epidemiologica e così quaranta giovani sono finiti in isolamento.

Si sono risultati positivi altri due ragazzi che erano con la diciassettenne in vacanza. La preoccupazione maggiore nasce dagli spostamenti dei ragazzi, la giovane ha spiegato infatti non solo di essere andata in spiaggia ma soprattutto di aver passato una serata in una nota discoteca di Misano Adriatico dove di recente sono stati registrati assembramenti.

L'Ausl afferma che la situazione è "sotto controllo". Al momento 40 persone sono state poste in isolamento e sottoposte a tampone, altre 30 sono in quarantena a Modena dove si attende l'esito dei tamponi effettuati negli scorsi giorni.



