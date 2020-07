Napoli, il consigliere regionale denuncia: "Il figlio dell'autista guida il bus". Ma era un nano

21 luglio 2020 a

"Cioé sta guidando il figlio, vi rendete conto? Sta guidando il figlio". Scompiglio e indignazione a Napoli per un video pubblicato su Facebook nel quale si pensava di aver immortalato un minorenne alla guida in autobus di linea. Poco dopo nel video si vede l'autista del mezzo che sblocca il mezzo che non riesce a fare manovra e libera la strada. Il consigliere regionale Francesco Borelli quota Verdi, giornalista professionista, chiede di aprire un'indagine interna all'Anm, azienda di trasporto pubblico di Napoli, "Cosa sarebbe successo se il ragazzo avesse perso il controllo ".

La replica dell'Anm non si fa attendere, alla guida dell'autobus in effetti non c'è l'autista ma una donna la cui unica colpa forse è di non essere una stangona, "è una donna di 44 anni che sta svolgendo la trafila seguita da tutti gli autisti interinali che vengono assunti a tempo da Anm", spiega in una nota l'azienda che chiarisce: "Si tratta di una delle tirocinanti che fanno esercitazione a bordo di un bus. Quel video - si legge - la ritrae nella sua prima uscita a bordo di un autobus di linea, in una delle prove che Anm fa svolgere di sera, quando non c'è traffico, ai tirocinanti che guidano insieme a un autista esperto che interviene in caso di difficoltà".

"La signora sta completando il suo percorso formativo e da settembre sarà nel nuovo contingente di autisti interinali in servizio per le strade di Napoli, dopo aver imparato a gestire il mezzo nella rotonda di via Caravaggio, una delle strade che per la sua difficoltà è inserita nel percorso di formazione". Anm fa sapere di aver "già risposto questa mattina alla lettera di richiesta di informazioni del consigliere regionale Francesco Borrelli" e aggiunge: "Spiace che la notizia falsa sia stata diffusa dallo stesso consigliere regionale prima di verificarla con Anm, che resta sempre a disposizione per rispondere a qualsiasi dubbio suo o di altri consiglieri regionali".

