Coronavirus, Lazio verso l'obbligo di mascherina: "Stop movida selvaggia", verso l'ordinanza estrema

Assembramenti, ragazzi che non rispettano le distanze minime di sicurezza a Trastevere come sul Litorale: il Lazio si appresta a rendere obbligatoria la mascherina nelle zone della movida. La Regione Lazio è al lavoro su un'ordinanza per rendere obbligatorio l'uso della mascherina quando si verificano condizioni di assembramenti anche all'esterno. Più volte l'assessore alla sanità della Regione Alessio D'Amato negli ultimi giorni ha richiamato all'importanza dell'uso della mascherina in determinate situazioni.

Oggi D'Amato intervistato a Radio1 all'interno del programma Cento città, ha confermato le scelte: "Stiamo cercando di capire qual è lo strumento più adatto contro gli assembramenti e valutiamo possibili soluzioni compreso un provvedimento analogo a quello preso a Capri. Abbiamo un problema con la movida -ha aggiunto D'Amato- e lo dobbiamo risolvere considerando che il senso di responsabilità per ora non c'è stato. Bisogna evitare ciò che è accaduto in Catalogna e bisogna prevenire la diffusione del virus".

