Coronavirus, il bollettino del 23 luglio spaventa: contagi, si torna sopra i 300 al giorno. Dieci i morti

23 luglio 2020

Brutte notizie dal bollettino della protezione civile sull'emergenza coronavirus di giovedì 23 luglio: i contagi continuano a crescere e tornano sopra 300 nelle ultime 24 ore, per la precisione 306 rispetto ai 282 della vigilia (quando erano più che raddoppiati rispetto a martedì). Dieci le vittime nelle ultime 24 ore rispetto alle 9 del giorno precedente: il totale sale a 35.092, mentre i casi totali accertati di Covid-19 in Italia salgono a 245.338. Attualmente i soggetti positivi dei quali si ha certezza sono 12.404 (+82, +0,1%; ieri +74). I pazienti ricoverati con sintomi sono oggi 713, in calo di 11 unità rispetto al giorno precedente. Risale di 1 unità il numero dei ricoverati in terapia intensiva, che oggi sono 49.

