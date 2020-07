Meteo da incubo, dopo i nubifragi il caldo-killer: oltre i 40°, dove e quando è allarme rosso

24 luglio 2020 a

Il meteo ora spaventa. Non tanto per le piogge, fortissime, che hanno colpito il Nord, tanto che Milano è rimasta paralizzata per le esondazioni. Il punto è che le previsioni danno conto, per l'imminente weekend, dell'arrivo di un anticiclone africano che porterà le temperature alle stelle. Nella serata di oggi, venerdì 24 luglio, temporali e nubifragi colpiranno Toscana, Umbria e Marche. Da sabato, il sole su gran perte delle regioni, qualche nota instabile soltanto sugli Appennini meridionali nel pomeriggio.

La pressione aumenterà ulteriormente nella giornata di domenica con bel tempo quasi ovunque. Da segnalare soltanto qualche temporale pomeridiano sui confini alpini. Come anticipato, da lunedì 27 arriverà di prepotenza il previsto anticiclone africano. Insomma, il clima è destinato a surriscaldarsi: a tener banco le altissime temperature. Le previsioni parlano chiaro: da martedì 28 luglio i valori massimi potranno toccare 38°C a Firenze, 36°C a Roma, Ferrara, Bologna. Nei giorni successivi 39-40°C potranno essere raggiunti in Toscana, Emilia, Veneto, Puglia, Sardegna e Sicilia. Prevista anche molta afa a causa dell'umidità.

