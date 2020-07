Godo Sostanza Italiana, il food delivery di qualità sbarca anche in Costa Smeralda

29 luglio 2020 a

Godo Sostanza Italiana sbarca in Costa Smeralda, nella magica cornice di Poltu Quatu.

Il food delivery di qualità, dopo Londra e Milano, apre la stagione in Sardegna con piatti

freschi, dal profumo di mare.



Di seguito il piccolo menù dedicato al delivery:

- Tartare di tonno e guacamole

- Insalata di patate, gamberi e bottarga

- Malloreddus freddi con pomodorini, tonno e mozzarella

- Fregola ai frutti di mare (gamberi, cozze, vongole e scampi)



Immancabili i due piatti della tradizione italiana:

- Parmigiana di melanzane

- Lasagna tradizionale



I dolci:

- Tiramisù

- Panna cotta fragole e basilico



GODO ha stretto accordi con i maggiori operatori dare un servizio delivery alle barche e

catering privati in casa.



GODO oltre alla delivery diretta, come per Londra e Milano, ha rinnovato la sua

collaborazione anche con Deliveroo per il servizio di consegna.



Le jars GODO sono 100% in vetro riciclabile.

La nostra forza risiede nella qualità della materia prima, ottenuta grazie alla ricerca dei

migliori produttori italiani, unita al suo packaging: barattoli in vetro, facilmente riscaldabili in

microonde con condizioni igieniche di maggior sicurezza.



La nostra filiera segue scrupolosamente le normative igieniche di sicurezza richieste.



L’ordinazione diretta andrà richiesta entro le ore 13.00 per averla la mattina

successiva al numero +44 7975902698.

