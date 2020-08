Coronavirus, il bollettino di sabato 1 agosto: 295 nuovi positivi, 5 morti. Ma risalgono i ricoveri in terapia intensiva

01 agosto 2020 a

Il bollettino sulla pandemia da coronavirus di sabato 1 agosto diffuso dalla protezione civile segna una frenata nei contagi rispetto ai due giorni precedenti, anche se i numeri continuano ad essere robusti: nelle ultime 24 ore si contano 295 nuovi positivi e cinque morti (il totale delle vittime sale a 35.146). I casi totali dall'inizio dell'epidemia sono dunque 247.832, ii guariti oltre quota 200mila. Per quel che riguarda i ricoveri, i pazienti ricoverati con sintomi sono 705, in calo di 11 unità, mentre salgono di due unità i pazienti ricoverati in terapia intensiva, dopo il cao di sei della vigilia.

Per quel che riguarda la Lombardia, nelle ultime 24 ore si registrano 55 nuovi positivi; una vittima. Aumenta di due pazienti il numero di ricoverati in terapia intensiva e sono dieci in più i pazienti in cura nei reparti Covid. In Lombardia i tamponi effettuati sono stati 8.419.

