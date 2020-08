Coronavirus, le nuove regole di Giuseppe Conte e Roberto Speranza: "Se lockdown necessario, ci sarà un nuovo Dpcm"

06 agosto 2020 a

Le regole base per far fonte al coronavirus non cambiano. Lo ha detto e lo ribadisce Roberto Speranza che parla di "una battaglia non vinta". Intanto il 4 settembre il premier Giuseppe Conte si prepara a illustrare al Senato il nuovo Dpcm al quale il governo sta lavorando. All'interno, secondo quanto promesso dal costituzionalista dem Stefano Ceccanti al Corriere, niente blocco totale del Paese. Il decreto in vigore fino al 15 ottobre infatti non consente un'altra chiusura totale e, ove mai fosse necessario, "sarebbe indispensabile il varo di un nuovo decreto".

Si preannuncia già uno scontro Stato-regioni, tanto che il ministro Francesco Boccia mette già le mani avanti: "Se qualcuno sbaglia, la responsabilità dei contagi ricade su chi ha modificato le regole". A maggior ragione se si considera che Palazzo Chigi si oppone alla desecretazione degli atti del Cts sul Covid. Troppi i dubbi che sorgono dopo il "no" di Conte e compagni.

