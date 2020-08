Viviana Parisi, l'inquietante sospetto: "Neanche Rambo sarebbe riuscito a scappare, potrebbe essere salita su un'auto"

06 agosto 2020 a

Si infittisce sempre di più il mistero della scomparsa di Viviana Parisi e il figlio Gioele. Le ricerche che da giorni scandagliano Caronia, a metà tra Palermo e Messina, sembrano non portare a nulla. La 43enne dj è infatti scomparsa con il figlio di 4 dopo un piccolo incidente stradale. Da quel momento nessuno sa più dove si trovi. Per chi si è messo sulle sue tracce non si può andare da nessuna parte a piedi, tanto meno con un frugolo in braccio. "Neanche Rambo ce l’avrebbe fatta", sussurrano gli uomini di Antonino Torcivia, il capo dei vigili del fuoco della vicina Santo Stefano di Camastra, alla Stampa.

La donna, per fuggire, non avrebbe solo dovuto imboccare una delle stradine che portano verso mare, ma anche superare - oltre che il guard-rail - una rete alta un metro e mezzo senza un solo varco. E così l'ipotesi più palusibile è che la Parisi sia salita con il figlio su un’altra macchina. Fino ad ora quello che è certo e che la dj ha cambiato programma rispetto a quanto aveva annunciato al marito. La donna non è andata vicino a casa a comprare le scarpe per il bambino come aveva promesso, ma ha fatto rotta verso Palermo, per oltre cento chilometri.

"Ascoltami bene Viviana, torna a casa, non c’è nessun problema, hai fatto solo un piccolo incidente. Ti prego, non puoi stare tanti giorni fuori, senza soldi, senza niente. Stai tranquilla, ti aspettiamo tutti, a braccia aperte. Ti aspetto, ti amo, mi mancate tantissimo", è l'appello del marito che spera in una fuga volontaria.

