Marina militare, il video in caserma dei marinai che ballano solleva il polverone: "Verifiche in corso"

07 agosto 2020 a

a

a

Ira per un video che ritrae gli appartenenti al corpo della Marina. Il filmato, registrato nel cortile di una caserma non identificata, ritrae i marinai in divisa ballare sotto le note di Jerusalema, un brano popolare su Tik Tok. "Il brano – si legge su Fanpage.it – è stato pubblicato quasi un anno fa, nel novembre del 2019 e prima che qualcuno la notasse e la rendesse popolare su TikTok era rimasta abbastanza localizzata. La canzone, infatti, è una preghiera a Dio, un’invocazione a portarlo con sé: “Gerusalemme è la mia casa, guidami, portami con te non lasciarmi qui – canta Master KG -. Il mio posto non è qui, il mio Regno non è qui, guidami, portami con te”.

"Felice se posso evitare lo psicologo a frustrati come Calenda". Il delirio tutto da ridere del grillino Di Stefano dopo la gaffe su Beirut

Non basta però questo a far placare la polemica. La Marina Militare infatti – secondo quanto riporta Adnkronos – sta facendo le opportune verifiche per accertare la veridicità o meno del video. E per verificare la provenienza di quella che potrebbe essere una goliardata sfuggita di mano a qualcuno.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.