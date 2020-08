Coronavirus, nel bollettino del 7 agosto i positivi sono 552: dato più alto da maggio

07 agosto 2020 a

È boom di positivi. I dati del coronavirus del bollettino di oggi, 7 agosto, non fanno presagire nulla di buono. In 24 ore ci sono 552, in aumento rispetto a ieri quando erano stati 402 e in aumento rispetto a maggio. Il numero totale sale così a 249.756, mentre quello degli attualmente positivi arriva a 12.924. Le cifre diramante dal ministero della Salute parlano, invece, di un calo di decessi che ad oggi toccano quota tre. Numero in diminuzione rispetto a ieri quando erano stati sei.

Sono poi 319 in più di ieri i dimessi/guariti che portano il totale da inizio pandemia a 201.642. I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 42, esattamente come ieri. Anche i pazienti ricoverati con sintomi sono in aumento arrivando a 779. Il numero dei tamponi effettuato nelle ultime 24 ore è pari a 59.196.

