Viviana Parisi, il pm Angelo Cavallo non esclude nulla: "Non è detto che il bambino fosse con lei"

Sulle tracce di Viviana Parisi, la dj scomparsa in Sicilia con il figlio di quattro anni, anche il procuratore capo di Patti, Angelo Cavallo: "Certamente si tratta di uno dei casi più difficili che mi sia trovato ad affrontare" ha raccontato in una lunga intervista a La Stampa. Il pm svela un dettaglio non da poco: tutti i testimoni che hanno segnalato l'incidente di cui la donna è stata protagonista prima di sparire hanno notato lei ma non il bambino. E allora - viene spontaneo chiedersi - chi racconta di avere visto una donna e un bambino che oltrepassavano il guardrail?

"Sono i passeggeri di un'altra macchina - spiega Cavallo - che pure raggiunge la piazzola e si ferma: un uomo con un altro uomo più giovane, forse padre e figlio, con accento settentrionale. Riferiscono questa scena ai ragazzi che hanno appena chiamato i soccorsi, e poi ripartono. Sono gli unici ad avere visto la donna con il bambino, ma questa testimonianza - preziosissima - arriva a noi soltanto "de relato", riferita da terzi. Faccio appello a questi testimoni, ovunque siano, perché si facciano vivi, basta che vadano in qualsiasi ufficio delle forze dell'ordine, in qualsiasi parte d'Italia". Fatti che fanno pensare al pm che nessuna ipotesi è esclusa, nemmeno che il bambino non fosse con la 43enne.

