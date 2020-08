Napoli, 15enne travolta e uccisa mentre attraversava la strada: guidatore sotto choc, "non vi è traccia di frenata"

08 agosto 2020 a

Un tragico incidente nella notte di venerdì 7 agosto a Napoli. Una ragazza di 15 anni è morta dopo essere stata travolta da una Smart Forfour, mentre attraversava la strada con un’amica di 14 anni che ora si trova ricoverata all’ospedale Cardarelli di Napoli e non sarebbe in pericolo di vita. È invece sotto choc il guidatore 21enne che si è subito fermato, assieme all'amica in macchina con lui, a prestare soccorso. Intanto è stata chiesta l’acquisizione delle immagini dei sistemi di videosorveglianza per fare chiarezza sull’incidente avvenuto in piazza Carlo III. La ragazza - secondo le prime rivelazioni - sarebbe morta sul colpo dopo aver colpito la testa sul parabrezza dell’auto e poi sull’asfalto.

Si dovrà attendere lunedì per conoscere i risultati dei test sull’eventuale consumo di alcol e droga da parte del conducente. Per ora gli investigatori hanno notato che sulla strada non vi è traccia di frenata, anche se è presto per parlare della reale dinamica dei fatti.

