Coronavirus, il bollettino dell'8 agosto: giù i contagi, ma 9 regioni in doppia cifra di nuovi casi

08 agosto 2020 a

Il bollettino del ministero della Salute di sabato 8 agosto fotografa una situazione potenzialmente pericolosa, che per il momento è però tenuta sotto controllo. Rispetto a ieri (552) cala il numero di nuovi casi: sono 347 su 52.298 tamponi, a fronte di 13 morti e 305 guariti. Nelle ultime settimane il dato dei contagi è molto variabile: sale e scende a seconda dei nuovi focolai, molti dei quali emersi soprattutto a causa dell’immigrazione clandestina che sta scatenando problemi sanitari prima ancora che sociali. Gli attualmente positivi al coronavirus sono 12.953, ma la stragrande maggioranza è asintomatica o poco grave: 12.139 persone sono in isolamento domiciliare, mentre soltanto 771 sono ricoverate con sintomi in ospedale e 43 in terapia intensiva. Il dato più preoccupante è quello delle nove regioni in doppia cifra: guida la Lombardia con 76 nuovi casi, seguita da Veneto (63), Emilia Romagna (44), Piemonte (31), Sicilia (28), Toscana (23), Liguria (20), Abruzzo (12), Umbria (10). Solo due regioni sono a contagio zero: si tratta di Molise e Sardegna.

