Viviana Parisi, perché il corpo era irriconoscibile e il volto sfigurato: al vaglio l'ipotesi più agghiacciante

Viviana Parisi dopo giorni di ricerche è stata trovata morta nella giornata di sabato 8 agosto. La 43enne originaria di Torino, ma da tempo residente a Messina, è stata riconosciuta dalla fede nuziale. Nient'altro oltre ai vestiti poteva ricondurre alla dj scomparsa dal nulla assieme al figlio Giole di 4 anni di cui ancora non si hanno notizie. Viviana infatti era irriconoscibile: i cani dell'unità cinofila dei vigili del fuoco hanno guidato i loro conduttori al cadavere.

Quest'ultimo irriconoscibile a causa degli animali selvatici che vivono nella zona boschiva. Non solo, anche il volto della 43enne era stato sfigurato, forse a causa delle ultime condizioni meteo. Il corpo è stato rinvenuto a carponi in un boschetto a circa mezzo chilometro dal punto dell'autostrada in cui si sarebbe allontanata dopo l'incidente. Sul posto è giunto il medico legale per gli accertamenti.

