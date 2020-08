Viviana Parisi, il piccolo Gioele potrebbe essere vivo: l'ultimo scenario al vaglio, è caccia aperta alla terza persona

12 agosto 2020 a

a

a

Le ricerche di Giole, il figlio di Viviana Parisi, proseguono incessantemente. Del piccolo di quattro anni, scomparso da Caronia con la mamma poi rinvenuta cadavere, neanche l'ombra. Tante le ipotesi al vaglio degli inquirenti che cercano di far luce su quanto accaduto nei boschi messinesi dove la dj 43enne è stata trovata a ridosso di un piccolo incidente autostradale. Qui non vi è traccia del corpo di Gioele, dettaglio che fa sperare che sia ancora vivo.

"Omicidio volontario e sequestro di persona". Viviana, svolta in procura: su cosa si indaga

Non è chiaro - e su questo le testimonianze sono discordanti - se mamma e figlio fossero in macchina assieme o se Viviana ha lasciato prima il piccolo a qualcuno. Per questo non è esclusa l'ipotesi di un sequestro del bambino. Un'idea che pare però irreale, perché a quel punto ci si domanderebbe chi è la persona incontrata nella boscaglia e perché avrebbe dovuto uccidere la 43enne dj e sottrarle il figlio.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.