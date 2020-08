Coronavirus, bollettino da lockdown: sfondata quota 500 contagi, quindici regioni in doppia cifra di nuovi casi

13 agosto 2020 a

Il coronavirus non è mai stato così diffuso a livello regionale da quando è scoppiata l’emergenza. È probabilmente l’effetto vacanze a influenzare il bollettino del ministero della Salute: l’ultimo di giovedì 13 agosto non è molto positivo perché i nuovi casi hanno sfondato nuovamente quota 500. Sono 523 per l’esattezza, a fronte di 6 morti e 226 guariti: ieri erano stati 481, quindi nelle ultime 24 ore c’è stato un leggero incremento nonostante il numero di tamponi analizzati è sensibilmente sceso (51.188). Il dato più importante è sempre quello degli attualmente positivi: sono saliti a 14.081, ma quasi tutti si trovano in isolamento domiciliare (13.240), mentre i ricoverati in ospedale con sintomi sono 786 e quelli in terapia intensiva soltanto 55. La situazione invita però ad una maggior prudenza, perché l’Europa e il mondo insegnano che basta davvero poco per arrivare ad un nuovo lockdown. Non fa dormire sonni tranquilli la mappa del virus: non si erano mai viste quindici regioni in doppia cifra di nuovi casi. Guida il Veneto con 84, seguito da Lombardia (72), Liguria (63), Sicilia (42), Emilia Romagna (37), Lazio (36), Toscana (28), Campania (27), Piemonte (26), Marche (11), Puglia (16), Abruzzo (16), Friuli Venezia Giulia (15), Sardegna (17), Calabria (12).

