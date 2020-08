Viviana Parisi, l'audio della telefonata al 112: "C'è stato un incidente, una donna e un bambino..."

13 agosto 2020 a

a

a

L'audio di una telefonata al numero d'emergenza potrebbe dare importanti conferme nel giallo di Viviana Parisi, la donna trovata morta nei boschi di Caronia lo scorso 8 agosto dopo essere scomparsa il 3 agosto. La dj era un auto con il figlio Gioele di 4 anni quando dopo un sinistro con un furgoncino sull'autostrada A20 Messina-Palermo è scesa dalla vettura facendo letteralmente perdere le proprie tracce. Il cadavere è stato poi ritrovato, deturpato da animali selvatici, in una scarpata, mentre continuano le ricerche del figlioletto. Come apprende l'Adnkronos, nell'audio una voce chiama il numero 112 e riferisce che "c'è stato un incidente" e che alla guida dell'auto coinvolta "c'era una donna". Quindi il particolare decisivo: "C'è anche un bambino".



Il procuratore capo di Patti Angelo Vittorio Cavallo ha lanciato poi un appello agli unici testimoni fin qui riconosciuti, una famiglia a bordo di una berlina grigia metallizzata o comunque di colore chiaro che si era fermata per soccorrere Viviana. "Si tratta di un uomo, una donna e un ragazzo e una ragazza, Il padre era quasi calvo, abbronzato e indossava una maglietta arancione. La donna ha sui 45 anni, indossava un vestito blu. Hanno fatto un'opera meritoria spero che si facciano vivi adesso. Riteniamo che questi signori, oltre a essersi fermati sul luogo dell'incidente, abbiano iniziato anche delle ricerche scavalcando il guardrail. Quindi, ripeto ancora una volta, questi signori hanno compiuto un'opera meritoria, proseguano in quest'opera e ci dicano quello che hanno visto".

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.