Coronavirus, il bollettino del 14 agosto registra 574 nuovi positivi e 3 decessi

Aumentano nuovamente i contagi registrati nel bollettino di oggi, 14 agosto. In totale, in 24 ore i nuovi casi sono saliti a 574, a fronte dei 523 di ieri. I decessi sono invece 3 mentre ieri erano stati 6. A comunicare i decessi sono stati la Lombardia, il Veneto e il Lazio (un decesso per regione). Intanto i tamponi effettuati nella giornata sono stati 46.723. La Regione Sicilia comunica che però dei 36 nuovi positivi, 21 risultano essere immigrati sbarcati sulle coste regionali. La Regione Piemonte annuncia che a causa di un guasto tecnico della rete dei sistemi informativi regionali, i nuovi casi positivi di oggi dunque potrebbero essere sottostimati.

In ogni caso dei 574 nuovi positivi ben 127 vengono dal Veneto e 97 dalla Lombardia. E ancora, 57 nuovi casi in Emilia Romagna, 45 nel Lazio, 44 in Campania, 36 in Sicilia, 32 nelle Marche, 26 in Toscana, 20 in Liguria, 19 in Calabria, 15 in Piemonte, 13 in Abruzzo e 12 in Puglia. Sotto i 10 nuovi casi le province di Trento e Bolzano, il Friuli Venezia Giulia, l’Umbria, la Sardegna e la Basilicata. Zero nuovi casi in Val d’Aosta e Molise. A scendere però è il numero dei malati positivi ricoverati in ospedale con sintomi in Italia nelle ultime 24 ore. Sono attualmente 771 (ieri erano 786), mentre salgono di un’unità i pazienti in terapia intensiva che passano da 55 a 56

