Viviana Parisi, Gioele cercato nei pozzi: "Approfondimenti sui punti d'impatto in macchina", l'ipotesi choc

15 agosto 2020 a

a

a

Che cos’è successo a Gioele e dov’è adesso? Il giallo di Caronia continua a non avere una soluzione: in attesa dei risultati dell’autopsia, che farà chiarezza su come è morta Viviana Parisi, continuano le ricerche del bambino di 4 anni. Nelle ultime ore il lavoro dei vigili del fuoco si sta concentrando anche nei pozzi della zona: tra cani molecolari e droni si cerca senza sosta, nonostante di Gioele non ci siano tracce. E questo è sicuramente il dato più sconcertante di tutta la vicenda: sono passate due settimane da quel maledetto 3 agosto e nessuno è ancora in grado di immaginare cosa sia successo al bambino.

"Cosa ha fatto subito dopo l'incidente": Viviana e il figlio, l'orrore di una madre. Sconvolgente ipotesi su Gioele sparito

Intanto la scientifica sta analizzando in maniera più approfondita la macchina di Viviana, con particolare attenzione al sedile posteriore ed al seggiolino: si cercano punti d’impatto del corpo di Gioele. Anche perché una delle ultime ipotesi degli inquirenti è che il bambino potrebbe aver battuto la testa, essere svenuto o addirittura morto a causa dell’incidente in galleria, definito in un primo momento banale. Poi la madre potrebbe averlo portato nel bosco e lì è difficile anche solo immaginare cosa sia successo. Agli esperti l’arduo compito di fare chiarezza e soprattutto di trovare il corpo di Gioele.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.