Sabrina Beccalli, svolta nel giallo di Vergonzana: fermato un sospetto, omicidio e distruzione di cadavere

Possibile svolta nel caso di Sabrina Beccalli: c'è un uomo fermato con l'accusa di omicidio e distruzione di cadavere. La donna di 39 anni, con un figlio di 14, era sparita dalla mattina di Ferragosto a Vergonzana, alle porte di Crema e la cui auto era stata trovata bruciata in campagna e dentro la vettura era stato trovato un cane carbonizzato, non appartenente alla vittima. "Nella tarda serata di ieri, sulla base di elementi investigativi prodotti dal Nucleo Investigativo del Comando provinciale carabinieri di Cremona e del Norn - Aliquota operativa di Crema, il procuratore capo di Cremona Roberto Pellicano ha disposto il fermo di un uomo che è stato associata alla casa circondariale di Cremona", rendono noto i militari.



Martedì sera Chi l'ha visto? aveva fornito una pista: due uomini nei mesi scorsi erano stati protagonisti di una rissa, pare per motivi sentimentali legati alla vittima. Uno di loro era stato accoltellato e l'altro era finito in prigione. Stando a quanto riporta il quotidiano locale la Provincia di Cremona, alla guida della Panda di Sabrina era stato visto un uomo la notte in cui la vettura è stata trovata. Quella persona, ripresa dalle telecamere di sorveglianza, è stata quindi rintracciata e ascoltata dai carabinieri.

