Meteo Giualicci, attenzione al weekend del 10 maggio

In Italia persiste un meteo capriccioso, con piogge sparse e instabilità, ma il weekend del 10-11 maggio 2025 promette un cambiamento. Nei giorni precedenti, un vortice ciclonico sull’Europa orientale influenza il nostro Paese, portando acquazzoni e temporali, specie al Centro-Sud e sulle isole maggiori. Al Nord, invece, come sottolinea meteogiliacci.it , si alternano momenti soleggiati a brevi rovesci, con temperature sotto la media stagionale, tra 15 e 20°C. La situazione è aggravata da venti sostenuti di Maestrale e Libeccio, che rendono il mare mosso, soprattutto in Sardegna e lungo le coste tirreniche.

Da venerdì 9 maggio, l’alta pressione inizia a guadagnare terreno, stabilizzando il clima. Il weekend vedrà un miglioramento significativo: cieli sereni o poco nuvolosi su gran parte della Penisola, con temperature in rialzo, vicine ai 22-25°C al Centro-Nord e leggermente più fresche al Sud. Tuttavia, residue piogge potrebbero interessare Calabria e Sicilia orientale nella giornata di sabato, mentre domenica il sole dominerà quasi ovunque.

Sui social, in particolare su X, gli utenti commentano il meteo altalenante con ironia: “Pioggia tutta la settimana, ma il weekend si salva, finalmente!” scrive un utente. Altri lamentano il freddo anomalo: “Sembra autunno, altro che primavera!”. In Basilicata, molti celebrano l’arrivo del sole, con post che esaltano le bellezze della regione sotto cieli limpidi, anche se qualcuno scherza: “Speriamo che il meteo non cambi idea all’ultimo!”. L’ottimismo, però, prevale per un fine settimana all’insegna del bel tempo.