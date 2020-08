Viviana Parisi, il marito cambia il quadro: "Bancomat e 500 euro?", cosa non torna sui soldi

20 agosto 2020 a

a

a

Sono ancora tanti gli interrogativi che riguardano il giallo di Caronia, anche se le indagini sembrano avviate verso l’ipotesi di “omicidio-suicidio” dopo il ritrovamento del corpo di Gioele Mondello, il figlio di 4 anni di Viviana Parisi. Tra gli indumenti trovati ieri vicino ai resti del bambino c’erano anche un paio di scarpette blu: saranno mostrate al padre per il riconoscimento, dopodiché verrà eseguito un prelievo per permettere un esame del Dna, anche se è ormai chiaro a tutti che quei resti appartengono a Gioele.

Viviana e Gioele, "il sentiero fino al traliccio". Parla il procuratore, la svolta è vicina? La tragica verità in 300 metri di bosco

“Viviana non era in cura e non seguiva alcuna terapia - ha dichiarato Daniele Mondello all’Ansa riguardo alle condizioni di salute mentale di sua moglie - ha soltanto preso due pillole in quattro giorni e poi ha smesso lei, di sua volontà”. Poi il marito ha anche smentito che la donna avesse con sé "il bancomat o i 500 euro come è stato invece scritto”. L’uomo è ovviamente sconvolto dalla doppia perdita, ma ha comunque voluto ringraziare il carabiniere in congedo che ha trovato i resti di Giole e tutti i volontari che si sono impegnati nelle ricerche: “Se non ci foste stati voi, chissà se e quando lo avremmo trovato. Cinque ore di lavoro di un volontario rispetto a 15 giorni di 70 uomini esperti mi fanno sorgere dei dubbi oggettivi sui metodi adottati per le ricerche. La mia non vuole essere una polemica, ma la semplice considerazione di due marito e padre distrutto per la perdita della propria famiglia”.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.