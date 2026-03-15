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Enrica Bonaccorti, l'omaggio delle tv commuove gli italiani

di Klaus Davidomenica 15 marzo 2026
Enrica Bonaccorti, l'omaggio delle tv commuove gli italiani

1' di lettura

Vi proponiamo "Tele...raccomando", la rubrica di Klaus Davi dedicata al piccolo schermo

CHI SALE (Porta a porta)
La scomparsa di Enrica Bonaccorti è stata un colpo duro per diverse fasce di pubblico che hanno seguito la tv dagli anni ’70 fino ai 2000, un simbolo positivo della stagione generalista che declinava con naturalezza stili diversi, dal varietà allo sceneggiato, dal teatro al cinema all’informazione e alla radio. La notizia della sua morte è stata data in diretta verso le 10 da Eleonora Daniele a Storie Italiane su Rai 1 (19.6% di share nella prima parte) e da Federica Panicucci a Mattino Cinque su Canale 5 (21% di share). 

Nel pomeriggio dedicati completamente a lei i contenitori BellaMa su Rai 2 (punte dell’8%), La vita in diretta su Rai 1 (oltre il 21%), Dentro la notizia su Canale 5 (17% di share), Tg4 Diario del giorno su Rete 4 (punte del 6%). Non è mancato il ricordo a Porta a Porta in seconda serata su Rai 1 (picchi del 12%).

Zalone funziona anche in replica

Vi proponiamo Tele...Raccomando, la rubrica di Klaus Davi dedicata al piccolo schermo CHI SALE (“Cado dalle nubi&r...

Ulteriori dediche nel preserale di Rai 2 con Techetechetè speciale (fino al 3%) e a Sottovoce di Marzullo su Rai 1 che ha riproposto un’intervista a Enrica (6.2% di share). Come si deve a una regina.

Pazzi per il wrestling, gli ascolti volano

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enrica bonaccorti

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